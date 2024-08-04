Власти Таиланда предложили легализовать казино в стране

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Проект правил, разрешающих казино получать лицензию сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом Таиланда, юридическим органом правительства, для ознакомления общественности до 18 августа, передает Bloomberg.

Бангкок планирует легализовать казино, стремясь повысить привлекательность страны как туристического центра, привлечь иностранные инвестиции, а также собрать больше налогов. Азартные игры в Таиланде, за исключением ставок на скачки или спонсируемой правительством национальной лотереи, запрещены с 1935 года.

У казино будет возможность продлить разрешение еще на десять лет и начать игровую деятельность в крупных развлекательных комплексах, а также в отелях, конференц-центрах и парках развлечений.

Согласно законопроекту, крупные развлекательные заведения должны находиться в местах, определенных правительством, и управляться компаниями, зарегистрированными в Таиланде, с уставным капиталом не менее 10 млрд батов ($283 млн). В документе также предлагается создать всеобъемлющую комиссию по политике в отношении развлекательных заведений во главе с премьер-министром и агентство по регулированию новой индустрии.

Таиланд присоединяется к ОАЭ и Японии в борьбе за долю в мировой индустрии казино, которая, по оценкам IBIS World, принесла в прошлом году владельцам доход в размере $263 млрд, пишет Bloomberg. В прошлом месяце компания Las Vegas Sands (владеет казино в Лас-Вегасе) заявила, что была бы заинтересована в расширении своего присутствия в Таиланде, если оно «станет доступным».