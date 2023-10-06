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Во владимирских сосисках выявили следы вируса африканской чумы свиней

О том, что геном вируса может быть выявлен в сосисках производства «Владимирского Стандарта», власти некоторых регионов предупреждали в середине сентября. Теперь сосиски «Баварские» с ДНК вируса обнаружили в магазине Элисты
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В сосисках «Баварские» из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте, был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщил замначальника Управления ветеринарии Калмыкии Виталий Качканов.

По его словам, в одном из магазинов федеральной торговой сети в городе Элиста на проверку были взяты сосиски «Баварские», произведенные во Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе был выявлен геном заболевания, заявил Качканов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков распорядился ввести карантин по африканской чуме свиней на территории вышеуказанного магазина, передает республиканское агентство «Калмыкия».

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней. Замороженное мясо становится источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести большой ущерб сельскому хозяйству.

На момент публикации статьи видеозапись с заявлением Качканова на странице «ВКонтакте» управления ветеринарии, а также пост в телеграм-канале были удалены.

Также 5 октября о продукции с геномом вируса предупредила ветслужба Югры, передает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на документ. Речь идет о той продукции, дата выработки которой — конец августа либо начало сентября.

Ранее о том, что ДНК вируса африканской чумы может быть обнаружен в колбасах и ветчине, произведенных в период с 19 по 22 августа ООО «Владимирский стандарт», 26 сентября сообщало екатеринбургское издание Е1.RU. В его распоряжении оказалось письмо с предупреждением, которые власти Свердловской области рассылали местным магазинам. В письме упоминаются ветчина «Столичная» и «Филейская», колбаса «Докторская», а также сосиски «Баварские» и «С сыром», произведенные ЗАО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский Стандарт» из Владимирской области.

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Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин в разговоре с изданием подтвердил подлинность письма. Он пояснил, что такое предупреждение разослали по всем регионам.

Помимо Свердловской области, такие предупреждения, в частности, были разосланы в Петербург и Ленинградскую область (сообщал РБК-Петербург со ссылкой на документ) и Рязанскую область (сообщал источник «Комсомольской Правды»). В Удмуртии 29 сентября изъяли 90 кг колбасы с геномом вируса.

Компания «Владимирский стандарт» (ИНН совпадает с приведенным в письме Е1.RU и указанным на сайте компании) ежемесячно выпускает более 5 тыс. т колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов глубокой заморозки. Компания производит продукцию под брендами «Владимирский стандарт», «Телятино», «Владушка», «Огогонь», «Vladbeef» и «Владпродукт», Она представлена почти во всех регионах России и сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями, в числе которых «Магнит», «Глобус», «Дикси», «Ашан», «Атак», «Лента», «Верный».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сосиски колбасы африканская чума свиней вирус Калмыкия
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