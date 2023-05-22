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В приморском «Русагро» нашли второй очаг африканской чумы свиней

Второй очаг африканской чумы свиней обнаружили в комплексах «Русагро» в Приморье

Второй очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили на свиноферме «Русагро» в Приморье, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Как сообщили в региональной государственной ветеринарной инспекции, вирус обнаружен в отобранных пробах у животных на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-1» села Первомайское», — говорится в сообщении.

Крушинский отметил, что свинокомплексы «Ленинский-1» и «Ленинский-2» находятся на расстоянии 500 м друг от друга, поэтому ситуация с распространением заболевания была ожидаемой и к ней успели подготовиться.

«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Он ведет деятельность в ключевых сегментах продовольственного рынка России и развивает, в частности, мясной бизнес, занимается производством сельскохозяйственных культур и молочных продуктов.

Ранее в пресс-службе правительства говорили, что ликвидация свиней, зараженных АЧС на «Русагро-Приморье», начнется 20 мая и продлится всю неделю. Предприятие было закрыто на карантин. Главный ветврач Приморского края Станислав Крушинский сообщил, что он продлится до середины июня. Количество свиней, подлежащих ликвидации, не превышает 12%, а вспышка не вызовет дефицита мяса в крае, добавили в Минсельхозе региона.

15 мая газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки сообщала, что российские ученые создали вакцинный штамм для защиты животных от смерти при заражении вирусом АЧС. Поручение разработать вакцину от инфекции дала вице-премьер Виктория Абрамченко в 2021 году.

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Африканская чума свиней — это вирусное заболевание свиней, которое опасно для самих животных, но неопасно для человека. Как правило, гибель животных наступает на пятые-десятые сутки от начала заболевания. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.

Теги
африканская чума свиней Русагро Приморье свиноводство
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