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Нобелевская премия ,  

Эксперты сравнили книги лауреата Нобелевки по литературе с Мориаком

Фото: Henrik Montgomery / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Henrik Montgomery / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нобелевскую премию по литературе 2022 года получила французская писательница Анни Эрно. Награду ей присудили «за мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает корни отчужденности и коллективные ограничения личной памяти».

Писатель, преподаватель литературы в Назарбаев Университете Мария Рыбакова в разговоре с РБК отметила, что произведения Эрно зачастую автобиографичны, но, несмотря на это, «создают четкую и жесткую картину современного французского общества». «Вклад Анни Эрно в мировую литературу, на мой взгляд, заключается в торжестве жесткого стиля, верного глаза, уникального голоса и отсутствии боязни заглянуть внутрь себя. Ничто не остается тайным в ее книгах, несмотря на боль, которую так хотелось бы спрятать», — говорит она.

Самое известное произведение Анни Эрно — «Годы», отмечает Рыбакова. Книга вышла в 2021 году в издательстве «Эксмо» в переводе Аллы Беляк.

«Думаю, что самая большая ценность Эрно для наших читателей — это ее смелость: смелость рассказать о себе и о других без жалости и без утайки, смелость писать без каких-либо компромиссов с литературным успехом, смелость писать по-своему: своим языком, своим стилем и поднимая планку так высоко, как отважится поднять только писатель, бесконечно верящий в своего читателя», — констатирует писательница.

Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант отметил, что произведения французской писательницы появились в его издании почти 40 лет назад, в мартовском номере 1986 года.

«Мы читали ее повесть «Место в жизни» в переводе Ерофеевой... Повесть «Место в жизни» — вполне традиционная французская повесть, в некотором смысле в духе Мориака; во всяком случае, никакого литературного эксперимента здесь нет, она написана в традиционном ключе. Это повесть о современной жизни», — сообщил Ливергант.

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Анни Эрно — 82 года. Первый ее роман «Пустые шкафы» (Les armoires vides) был опубликован в 1974 году. За прошедшие с тех пор годы писательница была удостоена целого ряда наград, в том числе премии Ренодо (1984, роман La Place), премии Маргерит Дюрас (2008, Les Années), премии Франсуа Мориака (2008, Les Années) и т.д.

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