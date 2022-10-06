Патриарх направил священников благословлять мобилизованных в военкоматах

Окормление предполагает духовное наставление от священников тем, кого отправляют на службу. Духовенство будет совершать молебны, произносить напутственные слова, выдавать молитвословы, крестики и иконы, крестить и слушать исповеди

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев всех епархий организовать в военкоматах и пунктах мобилизации пастырское окормление. Об этом сообщила пресс-служба главы Русской православной церкви (РПЦ).

«Многие из наших соотечественников, призываемых к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», — пояснили решение патриарха в пресс-службе.

Пастырское окормление — духовное наставление со стороны пастыря, которое может выражаться в напутствиях и молитвах.

Создавать условия для окормления будут в сотрудничестве с региональными властями. Духовенство будет совершать молебны, произносить напутственные слова, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, крестить и выслушивать исповеди мобилизованных, «насколько это возможно».

Накануне председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев сообщил, что в отдельных пунктах мобилизации в городе дежурят священники. Они выдают мобилизованным крестики, пояса, иконы и ладанки. По личной просьбе священники служат молебны, окропляют верующих святой водой, произносят напутственные слова и «благословляют на ратный подвиг», рассказывал Добродеев. Он предлагал распространить эту практику на все столичные пункты мобилизации. Священники посещали мобилизованных и в других регионах, в том числе в ХМАО-Югре и Белгородской области.

После начала частичной мобилизации патриарх Кирилл призвал россиян к духовной мобилизации, которая, по его словам, должна «помочь и мобилизации всех сил нашего Отечества». Патриарх заявил, что России сейчас угрожает опасность и братские отношения с Украиной как «двух частей единой Руси» необходимо восстановить. При этом он подчеркнул, что верующие должны «молиться о прекращении междоусобной брани».