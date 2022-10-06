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В Москве судью попытались подкупить за ₽300 тыс.

В Москве начали проверку о попытке подкупа судьи за ₽300 тыс.
Судья вел дело об убийстве, кто и с какой целью пытался его подкупить, пока неизвестно. По одной из версий, в следственные органы обратился сам судья, по другой — секретарь суда
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Следственные органы начали проверку попытки подкупа федерального судьи Тверского районного суда Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи Мещанского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту попытки подкупа за 300 тысяч рублей одного из федеральных судей Тверского суда Москвы, в производстве которого слушается уголовное дело об убийстве», — рассказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию. «Произошла попытка подкупа в отношении судьи, рассматривающего уголовное дело. Со стороны судьи было произведено обращение в следственные органы, они приехали и сделали всё необходимое в рамках их компетенции», — рассказал источник.

Еще один источник ТАСС уточнил, что попытку дать взятку судье после очередного судебного заседания обнаружил секретарь судебного заседания, «который тут же заявил в правоохранительные органы».

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Мосвке. 

22 сентября Следственный комитет сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

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«Смирнов доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщил тогда СК.

По версии следствия, в прошлом сентябре Смирнов, узнав о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына нотариусом в одном из нотариальных округов Московской области, «в целях незаконного личного обогащения» попросил 5 млн руб. «за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность нотариуса». Вознаграждение было передано в его кабинете.

Дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК, по которой главе Московской областной нотариальной палаты грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом.

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подкуп судья Следственный комитет
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