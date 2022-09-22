Главного нотариуса Московской области задержали по делу о подкупе
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.
«Смирнов доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в прошлом сентябре Смирнов, узнав о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына нотариусом в одном из нотариальных округов Московской области, «в целях незаконного личного обогащения» попросил 5 млн руб. «за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность нотариуса». Вознаграждение было передано в его кабинете.
Дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК, по которой главе Московской областной нотариальной палаты грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом.
Смирнов впервые возглавил Московскую областную нотариальную палату в 2008 году. В 2019-м его избрали на третий срок подряд, несмотря на вступившие в силу в 2014 году поправки, ограничившие для руководителей нотариальных палат возможность переизбираться только на два срока подряд.
Споры о сроках дошли до Верховного суда. Тот поддержал позицию Замоскворецкого районного суда столицы, который пришел к выводу, что до вступления в силу поправок пребывание в должности главы нотариальной палаты не ограничивалось, а с нововведением фактически «счетчик обнулился»: Смирнов может переизбраться еще на один срок.