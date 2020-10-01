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Общество ,  
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Летевший из Антальи самолет сел в Сочи из-за недомогания у ребенка

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Анталья — Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за недомогания ребенка, находившегося на борту лайнера. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.

Речь идет о рейсе EO-1834 авиакомпании Pegas Fly. В петербургском аэропорту Пулково лайнер приземлился 30 сентября в 17:24 без двоих пассажиров. После вынужденной посадки женщину и ее шестилетнего сына доставили в одну больницу №4 города Сочи. Всего на борту находилось 272 пассажира. Самолет вылетел в заданном направлении 20:49.

Это не первый случай экстренной посадки в аэропорту Сочи за последнее время. Ранее аналогичный случай произошел 17 августа.

В частности, тогда в аэропорту Внуково из-за жалоб 43-летней пассажирки на боли в животе в столичном аэропорту Внуково экстренно сел лайнер, следовавший из Москвы в Анталью. Впоследствии к самолету вызвали скорую помощь, а женщину госпитализировали в больницу №4 города Адлера.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное из-за пандемии коронавируса, 24 июля. В Стамбул и Анкару рейсы возобновились с 1 августа, на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан) — с 10 августа. Самолеты вылетают из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Анталья Санкт-Петербург Сочи аэропорт экстренная посадка ребенок
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