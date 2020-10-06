В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

Сейчас в федеральном КоАП не прописано наказание за парковку на газоне. Размер штрафа региональные власти определяют сами

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В России за парковку на газоне и проезд по нему могут ввести штраф до 3 тыс. руб. Об этом со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщило «РИА Новости».

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф может составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., исключение коснется лишь специальных транспортных средств, проводящих работы по благоустройству.

Проект новой статьи также предусматривает штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте и «автохлам» во дворах — от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Проект новой статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории отражает «практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере», сообщила агентству член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, в случае принятия проект нового КоАП наказывать за нарушения смогут уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся «на земле», ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», а не только федеральные или региональные органы власти.