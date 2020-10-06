В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 11:02 Глава МИД Турции посетит Азербайджан Политика, 10:58 Самозанятых впишут в Национальный проект МСП 2.0 Пресс-релиз, 10:56 СМИ сообщили о штрафе «Спартаку» за число фанатов на матче с «Зенитом» Спорт, 10:55 Как облачный сервис Snowflake упустил свой звездный час — The Economist Pro, 10:52 Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Карабахе Политика, 10:50 ФСБ показала видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Эстонии Общество, 10:46 Навальный дал интервью Дудю после отравления Политика, 10:40 АвтоВАЗ завершил продажи самой дорогой версии Lada 4x4 Авто, 10:40 Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду Общество, 10:36 Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» перешел в турецкий клуб Спорт, 10:35 В России зафиксировали 188 смертей от коронавируса за сутки Общество, 10:33 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 10:30 В Москве впервые с мая выявили более 4 тыс. заразившихся COVID за сутки Общество, 10:30
Общество ,  
0 

В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

Сейчас в федеральном КоАП не прописано наказание за парковку на газоне. Размер штрафа региональные власти определяют сами
Фото:Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В России за парковку на газоне и проезд по нему могут ввести штраф до 3 тыс. руб. Об этом со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщило «РИА Новости».

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф может составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., исключение коснется лишь специальных транспортных средств, проводящих работы по благоустройству.

Проект новой статьи также предусматривает штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте и «автохлам» во дворах — от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Проект новой статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории отражает «практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере», сообщила агентству член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, в случае принятия проект нового КоАП наказывать за нарушения смогут уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся «на земле», ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», а не только федеральные или региональные органы власти.

В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Водителям в России запрещено парковаться на газоне. Размер штрафа устанавливают региональные власти: в федеральном КоАП наказание за это нарушение пока не прописано.

Самый большой штраф за парковку на газоне — в Москве. По ст. 8.25 столичного КоАП, он составляет 5 тыс. руб. для физических лиц, 30 тыс. — для должностных и 300 тыс. руб. — для юрлиц. Дополнительно в Москве могут наказать и за повреждение насаждений по ч. 2. ст. 4.18. Это еще 4–4,5 тыс. руб. для физлиц, 50 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно для должностных и юрлиц.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В Санкт-Петербурге штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Должностные лица могут заплатить от 2 тыс. до 40 тыс. руб., юрлица — 50–150 тыс. В большинстве же небольших городов штраф за первое нарушение не превышает 500 руб. В Рязани он составляет от 500 до 2 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — 2–4 тыс. руб.

Автор
Виктория Полякова
парковка штраф
Материалы по теме
Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах
Общество
«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси
Общество
В России предложили новый вариант освещения дорог
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter