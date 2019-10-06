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Власти пообещали экономике адаптацию к выполнению Парижского соглашения
Участники Парижского соглашения обязуются снизить выбросы парниковых газов, чтобы тем самым сдержать глобальное потепление. Россия ратифицировала документ в конце сентября
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Россия разработает план для адаптации экономики к выполнению Парижского соглашения по климату, заявил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «РИА Новости».

«Алексей Гордеев сообщил, что будет разработан национальный план по адаптации экономики в целях выполнения Парижского соглашения и снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу», — сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году, планировалось, что оно вступит в силу в 2021 году. Документ подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением и выделение развивающимся странам $100 млрд в год на решение проблем с экологией, с 2025 года эту сумму хотят увеличить.

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Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Россия подписала соглашение в 2016 году, однако ратифицировали его только через три года — в конце сентября об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это произошло 23 сентября, в день саммита ООН по климату. Возможное изменение климата — угроза для экономического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, говорил Медведев.

Источники Bloomberg утверждали, что на изменение позиции президента Владимира Путина по выбросам парниковых газов повлиял ряд факторов, включая лоббизм европейских лидеров. При этом решение ратифицировать соглашение собеседники агентства объяснили «холодным экономическим и политическим расчетом».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Алексей Гордеев, Парижское соглашение по климату
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