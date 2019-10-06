Власти пообещали экономике адаптацию к выполнению Парижского соглашения

Участники Парижского соглашения обязуются снизить выбросы парниковых газов, чтобы тем самым сдержать глобальное потепление. Россия ратифицировала документ в конце сентября

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Россия разработает план для адаптации экономики к выполнению Парижского соглашения по климату, заявил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «РИА Новости».

«Алексей Гордеев сообщил, что будет разработан национальный план по адаптации экономики в целях выполнения Парижского соглашения и снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу», — сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году, планировалось, что оно вступит в силу в 2021 году. Документ подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением и выделение развивающимся странам $100 млрд в год на решение проблем с экологией, с 2025 года эту сумму хотят увеличить.

Россия подписала соглашение в 2016 году, однако ратифицировали его только через три года — в конце сентября об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это произошло 23 сентября, в день саммита ООН по климату. Возможное изменение климата — угроза для экономического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, говорил Медведев.