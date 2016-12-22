Экс-глава фонда Доктора Лизы прокомментировала уголовное дело СК

Экс-президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» рассказала, кто, по ее мнению, стоит за уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет

Фото: Стоян Васев / ТАСС

В интервью телеканалу РБК экс-глава благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова сообщила, что возбуждения уголовного дела в отношении нее добивался генерал Следственного комитета Игорь Комиссаров.

«Это неофициальная информация, но мне ее подтверждали более десяти источников, в том числе следователь в СК Москвы. Да генерал и сам это не особо скрывал, хотя на вопросы СМИ не отвечает», — сообщила Соколова.

Президент благотворительного фонда подтвердила, что «формально заявление в СК написала сотрудница фонда».

О том, что в отношении руководства фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» возбуждено уголовное дело, стало известно 5 октября. Совет по правам человека при президенте России сообщил о том, что поводом для него стало заявление бывшего члена правления организации Натальи Авиловой. Последняя попросила проверить, могли ли действия бывшего президента фонда Ксении Соколовой причинить материальный ущерб.

Сама Соколова указывает, что возглавляла благотворительную организацию с 14 февраля 2017 года по 29 июня 2018 года. По ее словам, в настоящее время она находится в клинике в Германии. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сообщила она.