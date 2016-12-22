СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы

Следственный комитет еще в августе завел уголовное дело против руководства благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Руководство фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» проверяют на правомерность распоряжения средствами организации. Об этом сообщает Совет по правам человека при президенте России.

Уголовное дело было возбуждено 1 августа этого года по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из руководства организации. Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшего члена правления организации Натальи Авиловой, в котором он попросила проверить, могли ли действия президента фонда Ксении Соколовой принести материальный ущерб.

По данным СПЧ, следователи проверяют действия Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба. Расследование находится на особом контроле председателя комитета Александра Бастрыкина.​

Материал дополняется.