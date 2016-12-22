СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы

Руководство фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» проверяют на правомерность распоряжения средствами организации. Об этом сообщает Совет по правам человека при президенте России.
Уголовное дело было возбуждено 1 августа этого года по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из руководства организации. Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшего члена правления организации Натальи Авиловой, в котором он попросила проверить, могли ли действия президента фонда Ксении Соколовой принести материальный ущерб.
По данным СПЧ, следователи проверяют действия Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба. Расследование находится на особом контроле председателя комитета Александра Бастрыкина.
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