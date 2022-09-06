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Общество ,  
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Умер президент и создатель российской Академии горных наук

Академик в разные годы возглавлял угольные шахты, научные институты, музей и профессиональные объединения геологов. Участвовал в реструктуризации угольной промышленности России
Юрий Малышев
Юрий Малышев (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

На 84-м году жизни скончался академик РАН, президент Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН Юрий Малышев, сообщили РБК в пресс-службе музея.

Ученый умер 5 сентября. Причину смерти в пресс-службе не назвали.

Малышев родился 1 сентября 1939 года в Воронеже, а вырос в Алма-Ате. В 1956 году стал работать подкатчиком на шахте в Прокопьевске Кемеровской области, в 1963 году окончил в Кузбассе горный институт.

После этого работал на инженерных и руководящих должностях производственного объединения «Южкузбассуголь», в том числе был во главе шахты «Зыряновская» в Новокузнецке и руководил самим ПО. Затем Малышев возглавил Институт горного дела им. А.А. Скочинского в Московской области.

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В 1992–1993 годах был председателем Комитета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики России. В дальнейшем занял пост генерального директора Российской угольной компании («Росуголь»), с 1997-го был ее президентом. В том же году возглавил созданную им Академию горных наук и стал руководителем Союза промышленников и предпринимателей угольной отрасли, а с 1999 по 2013 год был президентом некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России».

В 2010–2015 годах ученый руководил Музеем им. Вернадского, затем стал его президентом. Членом-корреспондентом РАН избран в 1994 году, с 2011-го — академик Отделения наук о Земле.

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Как отметили в Музее им. Вернадского, величайшим достижением Малышева стала реструктуризация советской угольной промышленности. «При его непосредственном участии разработана программа развития угольной промышленности России до 2030 года, обосновано создание новых кластеров добычи угля на севере и востоке страны», — пояснили в музее.

Среди наград Малышева — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Почета, Дружбы; звание заслуженного деятеля науки и техники России и другие.

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Лилия Пашкова
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