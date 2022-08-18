В Туве умер ученый-геолог, дядя Сергея Шойгу

В возрасте 85 лет скончался дядя Сергея Шойгу, экс-глава тувинского министерства природных ресурсов Калин-оол Кужугет. Он организовал подготовку в регионе специалистов по горному делу

В Туве на 86-м году жизни умер первый ученый-геолог региона, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки республики Калин-оол Сереевич Кужугет. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. Кужугет приходится дядей министру обороны России Сергею Шойгу.

«Калин-оол Сереевич принадлежал к плеяде выдающихся людей Тувы, прожил яркую и достойную жизнь. Вся его профессиональная деятельность была связана с родной республикой», — написал Ховалыг.

Глава Тувы отметил, что Кужугет принимал участие в прогнозировании и расширении минерально-сырьевого потенциала республики, он также организовал подготовку в регионе специалистов по геологии и горному делу.



«Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке. Выражаю глубокие соболезнования семье Кужугет, Шойгу, всем родным, близким, коллегам», — написал тувинский глава.

Калин-оол Кужугет родился в селе Кара-Холь, он окончил Чаданскую среднюю школу с серебряной медалью, затем поступил в Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе на специальность «горный инженер-геолог».

С 1964 по 1967 год проходил обучение в аспирантуре Ленинградского горного института. В 1968 году Кужугет возглавил Кызылский политехнический техникум, в 1977 году — министерство природных ресурсов региона. В 1979 году Кужугет стал заведующим лаборатории Института геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, позднее он стал замдиректора по научной работе. В 2002 году Кужугет занял пост ведущего научного сотрудника Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов. Он принял участие в разработке проекта создания «Центра мониторинга эндогенных источников чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва». Кужугет стал автором 72 научных публикаций.