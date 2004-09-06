В Сургуте расстреляны посетители кафе
Общество, 06 сен 2004, 10:09
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В Сургуте расстреляны посетители кафе
Минувшей ночью около полуночи трое неустановленных преступников, вооруженных автоматическим оружием, ворвались в помещение сургутского кафе-бара "Снежинка" и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям.
Как сообщили в пресс-службе УВД Ханты-Мансийского автономного округа, в результате три человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Четыре человека получили ранения.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и ведется розыск преступников, передает "Уралинформбюро".