В Сургуте расстреляны посетители кафе

Минувшей ночью около полуночи трое неустановленных преступников, вооруженных автоматическим оружием, ворвались в помещение сургутского кафе-бара "Снежинка" и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям.

Как сообщили в пресс-службе УВД Ханты-Мансийского автономного округа, в результате три человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Четыре человека получили ранения.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и ведется розыск преступников, передает "Уралинформбюро".