Мэр Орска извинился перед поднимавшимся по лестнице «вагнеровцем» без ног

Экс-боец ЧВК, которому ампутировали ноги, не смог использовать коляску при подъеме по лестнице на встречу с мэром и поднимался по ступеням на коленях. Инвалид не может оформить выплаты на пострадавший от паводка в Орске дом

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Врио мэра Орска Артем Воробьев извинился за ситуацию с инвалидом — участником военной операции, которому пришлось подниматься на встречу с мэром по лестнице на ампутированных ногах, так как коляску использовать было нельзя. Видеообращение Воробьев опубликовал в телеграм-канале.

Военный, который служил в ЧВК «Вагнер», прибыл для участия во встрече с мэром в администрации Советского района города. Пандуса в здании не было. Сюжет об этом вышел в местных СМИ. Дом инвалида, купленный на полученные за службу деньги, был затоплен во время весеннего паводка в Орске, теперь он не может получить полагающиеся выплаты и сертификаты, а также удостоверение ветерана, хотя с возвращения из зоны боевых действий прошло около полутора лет.

Воробьев сказал, что ему «стыдно» за ситуацию «как руководителю и стыдно чисто по-человечески». «От администрации, от себя лично я, конечно, приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась, выводы будут сделаны, и не только организационные, но и кадровые», — сказал Воробьев.

Он пообещал, что проблемы «вагнеровца» постараются решить. Кроме того, по словам мэра, следующие встречи будут проводить в помещениях, которые будут приспособлены и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.