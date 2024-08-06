Аксенов выступил против турналога в Крыму до окончания военной операции

Аксенов обещал, что после завершения военной операции «мы вернемся к этому вопросу». С начала 2025 года регионы смогут вводить туристический налог, в следующем году он составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах

Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Введение туристического налога в Республике Крым до окончания военной операции является нецелесообразным, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

После завершения конфликта «мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу», пообещал он.

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает введение нового туристического налога. Сейчас обсуждаются механизмы его внедрения, сказал Аксенов.

Регионы смогут вводить такой налог с начала 2025 года. Фактически он заменит ранее проводимый в некоторых субъектах эксперимент по курортному сбору, подчеркнул глава Крыма. Налог будет относиться к местным налогам и вводиться в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Платить туристический налог будут организации и физлица, в том числе и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания туристов в средствах размещения (гостиницы, хостелы и др.). Аксенов подчеркнул, что было бы нелогично обременять эти предприятия дополнительным налогом, так как два года подряд «мы оказывали им меры поддержки в связи со снижением турпотока».

В 2025 году размер туристического налога составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет расти по одному процентному пункту в год до 2029 года, позже она будет составлять не более 5%. Налог будет уплачиваться в бюджет не с человека, как это было при курортном сборе, который действует в ряде регионов с 2018 года, а с отеля за каждый занятый номер. Налог также не будет исчисляться с некоторых категорий граждан, в том числе участников военной операции.