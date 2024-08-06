В Приморье с радаров пропал легкомоторный самолет

Самолет Bristell RGRA-5500G (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В Приморском крае с радаров пропал легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G с двумя людьми на борту, организованы поисково-спасательные мероприятия, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Предварительно, связь с бортом пропала около 15:11 по местному времени (8:11 мск), когда он был приблизительно в 30 км от аэродрома Новороссия — в районе горы Лысая. Самолет вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», — говорится в сообщении надзорного органа.

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