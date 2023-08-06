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При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек

При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек, более 80 пострадали
В правительстве Пакистана не исключили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность или чьи-то преднамеренные действия. Власти пообещали провести расследование после оказания помощи пострадавшим

При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек
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На юге Пакистана сошли с рельсов 10 вагонов пассажирского поезда, по меньшей мере 30 человек погибли и более 80 — пострадали, передает The News со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в округе Сангхар, который расположен в центральной части провинции Синд на юге Пакистана. Поезд следовал из Хавелиана в Карачи. После происшествия движения поездов внутри провинции было приостановлено.

К спасательным работам привлекли полицию и армию, в больницах Сангхара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Девять из десяти вагонов (всего их в поезде было 17) уже убрали с места аварии, оттуда извлечены пострадавшие и тела погибших. В полиции сообщили, что для завершения работ с еще одним вагоном требуется тяжелая техника.

The News пишет, что причина крушения поезда остается неизвестной. В то же время министр железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саад Рафик на пресс-конференции сказал, что кто-то мог «преднамеренно» устроить аварию, либо причина в технической неисправности.

«Сначала мы окажем помощь, а затем проведем расследование», — отметил он.

В последнее десятилетие в Пакистане произошло несколько железнодорожных аварий с жертвами, и в последние годы такие случаи участились, пишет издание. Оно отмечает, что в течение нескольких лет сменяющие друг друга правительства пытались найти средства для модернизации ж/д-сети в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (международный проект Китая по развитию экономического сотрудничества).

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пакистан крушение поезда сход с рельсов
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