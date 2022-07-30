Полиция пришла на фестиваль «Подростки и котики» в Москве

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов в «Открытое пространство», где проходило мероприятие инициативы «Подростки и котики», пришел инспектор по делам несовершеннолетних. Координатора проекта Катрин Ненашеву задержали

Фото: open_space_help / Telegram

Полиция и инспектор по делам несовершеннолетних пришли на мероприятие поддерживающего сообщества для детей «Подростки и котики». Об этом в Telegram сообщил правозащитный коворкинг «Открытое пространство», где проходил этот фестиваль под названием «Это окей».

Причиной визита, по словам полицейских, стало поданное заявление о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП), сообщает проект. Координатора проекта, художницу и правозащитницу Катрин Ненашеву, забрали для дачи показаний в ОВД «Басманный». Она написала в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta), что подростков выгоняли из помещения. На Ненашеву оформляют протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В зависимости от состава правонарушения наказание по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) предусматривает штраф от 4 тыс. руб. для граждан и от 800 тыс. руб. для юрлиц, а также арест на срок до 15 суток.

По данным «Открытого пространства», никого из участников фестиваля не задержали, мероприятие продолжилось. Полиция и инспектор покинули «Открытое пространство», пообещав, что «сейчас приедет ФСБ».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в «Открытое пространство».

Инициатива «Подростки и котики» занимается поддержкой детей, которые столкнулись с зависимостью, травлей и насилием, проблемами с психическим здоровьем. С 2021 года проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-помощь» и организации «Изумрудный город».

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Согласно программе «Это окей», опубликованной в Instagram сообщества (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta), на фестивале проводились презентации на разные темы: общение с полицией, согласие в отношениях, права подростков.