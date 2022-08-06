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В Керчи возбудили дело против женщины по факту осквернения Вечного огня

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Керчи, подозреваемой в осквернении Вечного огня на Аллее Славы. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на Аллее Славы в городе-герое», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Накануне полиция при содействии местного отделения ФСБ задержала подозреваемую. Статья, по которой возбуждено дело, в сообщении СК не упоминается.

По данным следствия, женщина осквернила постамент Вечного огня на Театральной улице. Как сообщают в СК, «женщина забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом памятный венок на газовую горелку». Венок сгорел, а Вечный огонь потух.

В момент содеянного женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент следователи ведут допрос, отрывок из которого пресс-служба опубликовала на своем сайте. Там женщина признает вину и говорит, что сожалеет о содеянном.

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В середине июня следователи возбудили дело на мужчину, который потушил Вечный огонь в городе Куровском в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Мужчине грозит штраф до 3 млн руб., лишение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

Теги
Керчь Крым СК Вечный огонь ФСБ
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