СК завел дело на мужчину, бросившего венок в Вечный огонь в Подмосковье

Следственный комитет Московской области завел уголовное дело после осквернения Вечного огня (ст. 243.4 Уголовного кодекса), сообщило региональное ведомство.

По предварительным данным, 12 июня в городе Куровское в Орехово-Зуевском городском округе мужчина подошел к Вечному огню на мемориале воинам Великой Отечественной войны и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь.

Следователи изучают видео с камер наблюдения и пытаются установить личность подозреваемого. Областная прокуратура начала проверку.

Мужчине грозит штраф до 3 млн руб., лишение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

Памятник в Куровском был заложен 9 мая 1965 года в честь 20-й годовщины Победы. Средства на проект и возведение монумента собирали жители. Памятник открыли 4 ноября 1967 года. В 1995 году власти открыли стену со списком погибших в Великой Отечественной войне, а также в войнах в Афганистане и Чечне. Огонь на нем зажгли 8 мая 2020 года.