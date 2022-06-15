Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Токаев заявил, что Казахстан должен распрощаться с олигархами Политика, 12:42
Из-за чего беспокоятся бизнесмены в России. Инфографика Бизнес, 12:41
СК завел дело на мужчину, бросившего венок в Вечный огонь в Подмосковье Общество, 12:37
«Спартак» пошутил о бойкоте Суперкубка России роликом с миньонами Спорт, 12:35
В России третий день подряд выявили менее 3 тыс. случаев COVID Общество, 12:34
«Тиран» или «крестный отец»: определитесь, какой вы руководитель Pro, 12:31
Офис или удаленка: как удобнее и что выгоднее сотрудникам и бизнесу Экономика инноваций, 12:30
Макрон заявил, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией Политика, 12:30
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:28
Названы регионы-лидеры по выдаче ипотеки в России в мае Недвижимость, 12:24
Премьер Латвии пообещал не возобновлять поставки газа из России Политика, 12:18
Широков назвал риском для Федотова назначение на пост тренера ЦСКА Спорт, 12:16
МИД увидел риск притеснения православных в Иерусалиме Политика, 12:14
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:05

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

СК завел дело на мужчину, бросившего венок в Вечный огонь в Подмосковье

Следственный комитет Московской области завел уголовное дело после осквернения Вечного огня (ст. 243.4 Уголовного кодекса), сообщило региональное ведомство.

По предварительным данным, 12 июня в городе Куровское в Орехово-Зуевском городском округе мужчина подошел к Вечному огню на мемориале воинам Великой Отечественной войны и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь.

Следователи изучают видео с камер наблюдения и пытаются установить личность подозреваемого. Областная прокуратура начала проверку.

Мужчине грозит штраф до 3 млн руб., лишение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

В Петербурге составили протокол из-за детей, потушивших Вечный огонь
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Памятник в Куровском был заложен 9 мая 1965 года в честь 20-й годовщины Победы. Средства на проект и возведение монумента собирали жители. Памятник открыли 4 ноября 1967 года. В 1995 году власти открыли стену со списком погибших в Великой Отечественной войне, а также в войнах в Афганистане и Чечне. Огонь на нем зажгли 8 мая 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Теги
СК уголовное дело Вечный огонь Орехово-Зуево

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь
Общество
Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней
Общество
Глава СК поручил расследовать осквернение памятника воинам в Эстонии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter