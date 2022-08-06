Из России в Белоруссию запустили туристический поезд

Туристический поезд «Белорусский вояж» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Первый туристический поезд из России в Белоруссию отправился 6 августа по круговому маршруту из Москвы. Это следует из сообщения в Telegram-канале Белорусской железной дороги.

«6 августа 2022 года в Брест и Гродно прибудет первый рейс туристического поезда «Белорусский вояж» — нового совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание в Белоруссии. Формат тура в компании описывают как «отель на колесах».

За два дня туристы смогут посетить Брест, Гродно и Минск. Причем пассажиры смогут сами выбрать, хотят ли они посетить Брест или Гродно. На каких именно поездах будет проходить турпоездка, в сообщении пресс-службы не упоминается.

В Бресте туристы смогут посетить Музей обороны Брестской крепости, экскурсию в национальный парк «Беловежская пуща» с обедом на Царской поляне, посетить музей природы и вольеров, а также прогуляться по старому городу. В Гродно пассажиры туристического поезда смогут сходить на концерт органной музыки, посетить Старый королевский замок и прогуляться по Старому городу.

«В столице туристов ждет экскурсия по городу, а также посещение замкового комплекса «Мир» — уникального памятника национальной культуры Беларуси, включенного в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО», — добавили в пресс-службе.

С апреля прошлого года между Москвой и Минском было запущено движение поездов «Ласточка». По дороге в Минск поезда совершают остановку в Смоленске. А на обратном пути поезда останавливаются в Смоленске и Вязьме.