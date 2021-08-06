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Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Мордасов / РБК)

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Банкир удостоился награды «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».

Интервью главы ВТБ Андрея Костина. Главное
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Андрей Костин

Ранее Костин уже был награжден тремя степенями ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2006 году Путин наградил его IV степенью ордена «за большой вклад в развитие финансово-банковской системы», а в 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, — III степенью «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». В 2016-м Костин получил от Путина орден II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие России и многолетнюю добросовестную работу». Таким образом, получив орден I степени, Костин стал полным кавалером.

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден 2 марта 1994 года. Полными кавалерами ордена за время его существования стали более 60 человек. Среди них, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, советский и российский балетмейстер, народный артист России Борис Эйфман, советская и российская балерина, народная артистка СССР Майя Плисецкая, директор ФСБ Александр Бортников, ректор МГУ Виктор Садовничий, дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков.

В соответствии с указом президента, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней получили еще несколько человек. Так, замминистра юстиции Максим Бесхмельницын был награжден орденом II степени за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», замдиректора ФСИН Рустам Степаненко за те же заслуги — орденом I степени. Замдиректора ФСИН Рустам Степаненко получил орден I степени, в указе он отмечен за те же заслуги. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили гендиректор ООО «Газпром флот» Юрий Шамалов и заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

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Кроме того, за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» орденом Александра Невского был награжден ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Владимир Путин награждение орден Андрей Костин
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