Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Банкир удостоился награды «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Костин уже был награжден тремя степенями ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2006 году Путин наградил его IV степенью ордена «за большой вклад в развитие финансово-банковской системы», а в 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, — III степенью «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». В 2016-м Костин получил от Путина орден II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие России и многолетнюю добросовестную работу». Таким образом, получив орден I степени, Костин стал полным кавалером.