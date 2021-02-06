Общество , 06 фев, 15:18
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Путин наградил Эрнста орденом на юбилей
Константин Эрнст
Президент Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в документе.
6 февраля Эрнсту исполняется 60 лет.
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