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РЭО поспорил с Greenpeace о перспективах биоразлагаемой упаковки

Экологи опасаются, что предложенные Российским экологическим оператором варианты биоразлагаемой упаковки усугубят проблему мусора, в том числе из-за отсутствия мощностей по утилизации. В РЭО заверили, что работа над ними идет
Фото: Ty Wright / Bloomberg
Фото: Ty Wright / Bloomberg

Российский экологический оператор (РЭО) ответил на высказанные Greenpeace опасения, что биоразлагаемые варианты упаковки, на которые оператор предложил перейти, еще больше усугубят проблему мусора в России. В РЭО, в частности, заверили, что переход на биоразлагаемую упаковку начнется тогда, когда будут созданы мощности для ее безопасной утилизации. Сообщение оператора поступило в РБК.

Сейчас власти работают над альтернативными вариантами упаковки и товаров, на которые планируется перейти с пластиковых. РЭО подготовил список из 28 видов упаковки, которые предлагается заменить.

Однако в Greenpeace посчитали, что предлагаемые РЭО варианты из биополимеров и биоразлагаемых полимеров станут ложной альтернативой из-за минусов такой упаковки. Там предложили отказаться от биоразлагаемых и бумажных товаров и перейти на многоразовые альтернативы.

«РЭО предложил перейти на биоразлагаемую упаковку из растительного сырья, речи о биоразлагаемом пластике не идет, ППК (публично-правовая компания. — РБК) считает такой материал вредным и никогда не выступала в его поддержку, — процитировали в релизе оператора его главу Дениса Буцаева. — Кроме того, при составлении перечня РЭО опирался на результаты зарубежных и российских исследований, в том числе «Гринписа». Для верификации данных был проведен опрос объектов сортировки, которые подтвердили, что товары, внесенные в перечень в России, не отбираются для переработки. РЭО рекомендовал заменить всю упаковку на многоразовую».

В Greenpeace призвали власти отказаться от биоразлагаемой упаковки
Общество
Фото:Антон Вергун / ТАСС

Аргументируя свою позицию, в Greenpeace заявляли, что в России пока нет стандартов производства и маркировки изделий из биополимеров и в существующих условиях такая упаковка отправится на свалку вместо утилизации. В РЭО согласились с отсутствием стандартов, но подчеркнули, что их разработка планируется в будущем.

В Greenpeace также опасаются, что производство биополимеров будет нести дополнительные риски для окружающей среды, так как, например, полимеры из растительного сырья частично производятся из сельскохозяйственных культур. Увеличение же посевных площадей может привести к обезлесиванию и увеличению выброса углекислого газа в атмосферу.

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«Вероятно, спрос на целлюлозу увеличится. Соответственно, будет развиваться направление выращивания технических культур. Плохого в этом ничего нет. Обилие земель позволяет это делать», — ответил на это Буцаев.

Он также заявил, что беспокоиться о попадании биоразлагаемой упаковки на свалки из-за отсутствия мощностей по утилизации не стоит. В РЭО заверили, что уже подготовили программу строительства таких объектов. «Хотя уже сейчас все объекты по обработке твердых коммунальных отходов подразумевают линии по компостированию», — добавил глава оператора.

Буцаев также заявил, что до 2030 года в России планируется ввести 12,8 млн т мощностей по переработке биоразлагаемых отходов.

Авторы
Мария Лисицына Мария Лисицына, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
Greenpeace Российский экологический оператор упаковка
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