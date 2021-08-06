РЭО поспорил с Greenpeace о перспективах биоразлагаемой упаковки

Экологи опасаются, что предложенные Российским экологическим оператором варианты биоразлагаемой упаковки усугубят проблему мусора, в том числе из-за отсутствия мощностей по утилизации. В РЭО заверили, что работа над ними идет

Фото: Ty Wright / Bloomberg

Российский экологический оператор (РЭО) ответил на высказанные Greenpeace опасения, что биоразлагаемые варианты упаковки, на которые оператор предложил перейти, еще больше усугубят проблему мусора в России. В РЭО, в частности, заверили, что переход на биоразлагаемую упаковку начнется тогда, когда будут созданы мощности для ее безопасной утилизации. Сообщение оператора поступило в РБК.

Сейчас власти работают над альтернативными вариантами упаковки и товаров, на которые планируется перейти с пластиковых. РЭО подготовил список из 28 видов упаковки, которые предлагается заменить.

Однако в Greenpeace посчитали, что предлагаемые РЭО варианты из биополимеров и биоразлагаемых полимеров станут ложной альтернативой из-за минусов такой упаковки. Там предложили отказаться от биоразлагаемых и бумажных товаров и перейти на многоразовые альтернативы.

«РЭО предложил перейти на биоразлагаемую упаковку из растительного сырья, речи о биоразлагаемом пластике не идет, ППК (публично-правовая компания. — РБК) считает такой материал вредным и никогда не выступала в его поддержку, — процитировали в релизе оператора его главу Дениса Буцаева. — Кроме того, при составлении перечня РЭО опирался на результаты зарубежных и российских исследований, в том числе «Гринписа». Для верификации данных был проведен опрос объектов сортировки, которые подтвердили, что товары, внесенные в перечень в России, не отбираются для переработки. РЭО рекомендовал заменить всю упаковку на многоразовую».