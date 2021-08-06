В Бразилии опровергли появление новых требований к «Спутнику V»

Бразильский регулятор заявил, что, несмотря на одобрение в июне «Спутника V», производитель до сих пор не выполнил все требования для применения препарата в стране. Сами требования власти не меняли

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии не меняло (Anvisa) требования к импорту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится на сайте регулятора.

«Агентство заявляет, что оно не добавляло никаких условий, кроме тех, которые уже установлены в решении, разрешившем импорт вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Бразильские власти одобрили экстренное применение российского препарата 5 июня. В сегодняшнем же сообщении регулятор указывает, что «разрешив импорт вакцины Sputnik V в экстренных случаях, импортеры установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации относительно аспектов качества, безопасности и эффективности вакцины».

Требования к «Спутнику V» в Anvisa огласили в июне. Среди прочего, регулятор указывал на необходимость производителю российского препарата провести испытания эффективности вакцины в контролируемых условиях. В ведомстве говорили, что такое требование выдвигали в том числе губернаторы ряда регионов. Кроме того, партии, которые предназначены для Бразилии, должны поступать с заводов, на которых регулятор страны проводил инспекции.