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Пандемия коронавируса ,  
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В Бразилии опровергли появление новых требований к «Спутнику V»

Бразильский регулятор заявил, что, несмотря на одобрение в июне «Спутника V», производитель до сих пор не выполнил все требования для применения препарата в стране. Сами требования власти не меняли

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии не меняло (Anvisa) требования к импорту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится на сайте регулятора.

«Агентство заявляет, что оно не добавляло никаких условий, кроме тех, которые уже установлены в решении, разрешившем импорт вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Бразильские власти одобрили экстренное применение российского препарата 5 июня. В сегодняшнем же сообщении регулятор указывает, что «разрешив импорт вакцины Sputnik V в экстренных случаях, импортеры установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации относительно аспектов качества, безопасности и эффективности вакцины».

Требования к «Спутнику V» в Anvisa огласили в июне. Среди прочего, регулятор указывал на необходимость производителю российского препарата провести испытания эффективности вакцины в контролируемых условиях. В ведомстве говорили, что такое требование выдвигали в том числе губернаторы ряда регионов. Кроме того, партии, которые предназначены для Бразилии, должны поступать с заводов, на которых регулятор страны проводил инспекции.

Регулятор тогда указывал, что российский и китайский препараты не будут одобрены, пока у ведомства не будет полных данных по этим вакцинам.

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5 августа губернаторы северо-восточных штатов объявили об отказе импортировать «Спутник V». Свое решение они связали с ограничениями, которые установила Anvisa и отказом регулятора использовать препарат в рамках национального плана по иммунизации, отсутствия разрешения на импорт.

На сегодняшний день в стране полностью одобрено использование двух вакцин от коронавируса — немецко-китайская Pfizer и британская AstraZeneca. Экстренное применение разрешено для китайского CoronaVac и американской вакцины Janssen.

По данным бразильского Минздрава за последние сутки в стране выявлено 40 054 новых случаев заболевания COVID-19 и 1099 летальных исходов. За весь период пандемии в Бразилии переболели коронавирусом более 20 млн человек, умерли — более 560,7 тыс.

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Источник: JHU
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Автор
Евгений Науменко
Бразилия Спутник V вакцинация от COVID-19
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