Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»

Власти Бразилии отказались включить «Спутник V» в национальный план по иммунизации, заявив, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз российского препарата

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Северо-восточные штаты Бразилии отказались от планов импортировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас после встречи с представителями РФПИ, передает портал G1.

Отказ от поставок связан с ограничениями, установленными регулятором здравоохранения Бразилии ANVISA, а также с отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт, пояснил Диас.

«К сожалению, Бразилия живет в условиях высокой смертности, более тысячи смертей в день. У нас есть вакцины, но их импорт запрещен из-за решения ANVISA <...> Мы приостановили импорт вакцины до тех пор, пока не будет получено разрешение на использование», — заявил Диас.

Первая партия российской вакцины должны была поступить в Бразилию 28 июля, со ссылкой на консорциум сообщала The Rio Times. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) на встрече с представителями Бразилии сообщили, что эти дозы будут поставлены в Мексику, Аргентину и Боливию. Однако если Бразилия изменит решение, препарат будет доступен для немедленной доставки, добавили в фонде.