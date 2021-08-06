Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»
Северо-восточные штаты Бразилии отказались от планов импортировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас после встречи с представителями РФПИ, передает портал G1.
Отказ от поставок связан с ограничениями, установленными регулятором здравоохранения Бразилии ANVISA, а также с отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт, пояснил Диас.
«К сожалению, Бразилия живет в условиях высокой смертности, более тысячи смертей в день. У нас есть вакцины, но их импорт запрещен из-за решения ANVISA <...> Мы приостановили импорт вакцины до тех пор, пока не будет получено разрешение на использование», — заявил Диас.
Первая партия российской вакцины должны была поступить в Бразилию 28 июля, со ссылкой на консорциум сообщала The Rio Times. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) на встрече с представителями Бразилии сообщили, что эти дозы будут поставлены в Мексику, Аргентину и Боливию. Однако если Бразилия изменит решение, препарат будет доступен для немедленной доставки, добавили в фонде.