Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Карьера Месси в «Барселоне». Фоторепортаж Спорт, 00:43  Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V» Общество, 00:40 Ирак ограничил авиасообщение с Белоруссией после смерти на границе Литвы Политика, 00:39 TikTok начал тестировать формат Stories Технологии и медиа, 00:25 «Рубин» сыграл вничью в первом за шесть лет матче в еврокубках Спорт, 00:15 Авторы South Park согласились продлить его до 2027 года за $900 млн Технологии и медиа, 00:06 Эксперты изменили оценку потерь для России от «углеродного налога» ЕС Экономика, 00:01 Возвращение Семина и «Спартак» после скандала. Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 CNN сообщил о «лагере для политзаключенных» под Минском Политика, 05 авг, 23:50 Бывший вице-президент аргентинскиой федерации отреагировал на уход Месси Спорт, 05 авг, 23:18 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 05 авг, 23:08 Лучшие моменты Месси в «Барселоне». Видео Спорт, 05 авг, 23:08 Памфилова оценила защиту бюллетеней на выборах фразой «комар не пролетит» Политика, 05 авг, 23:07 СМИ сообщили о намерении ПСЖ начать переговоры с Месси Спорт, 05 авг, 23:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»

Власти Бразилии отказались включить «Спутник V» в национальный план по иммунизации, заявив, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз российского препарата
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Северо-восточные штаты Бразилии отказались от планов импортировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас после встречи с представителями РФПИ, передает портал G1.

Отказ от поставок связан с ограничениями, установленными регулятором здравоохранения Бразилии ANVISA, а также с отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт, пояснил Диас.

«К сожалению, Бразилия живет в условиях высокой смертности, более тысячи смертей в день. У нас есть вакцины, но их импорт запрещен из-за решения ANVISA <...> Мы приостановили импорт вакцины до тех пор, пока не будет получено разрешение на использование», — заявил Диас.

Первая партия российской вакцины должны была поступить в Бразилию 28 июля, со ссылкой на консорциум сообщала The Rio Times. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) на встрече с представителями Бразилии сообщили, что эти дозы будут поставлены в Мексику, Аргентину и Боливию. Однако если Бразилия изменит решение, препарат будет доступен для немедленной доставки, добавили в фонде.

В Аргентине оценили безопасность комбинации «Спутника V» и других вакцин
Общество

РБК направил запрос в РФПИ.

О том, что Бразилия откажется от поставок «Спутника V», министр здравоохранения республики Марсело Кейрога заявил в середине июля. Тогда он пояснил, что объем вакцин, на которые власти уже заключили контракты, будет достаточным для вакцинации всего населения старше 18 лет до конца этого года. В связи с этим российскую вакцину не включили в национальный план по иммунизации.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Бразильский регулятор разрешил властям штатов самостоятельно принимать решение об импорте «Спутника V», но при условии тестирования препарата и отслеживания состояние привившихся.

Всего разрешения на импорт «Спутника V» запросили 16 бразильских штатов, но только четыре согласились на использование вакцины при соблюдении условий ANVISA. Соглашение об импорте РФПИ подписал с бразильской фармкомпанией Uniao Quimica, которая также планировала запустить местное производство препарата для экспорта в соседние страны. Однако для исполнения контракта требовалось разрешение регулятора на экстренное применение вакцины, которое он в итоге не выдал. Как сообщили в Anvisa, процесс выдачи разрешения затормозился, поскольку фармкомпания не предоставила необходимые данные о вакцине.

РФПИ в июне сообщал, что ANVISA одобрил лицензию на импорт и применение «Спутника V» в нескольких бразильских штатах. «Разрешение на импорт и применение вакцины бразильскими штатами было принято после рассмотрения технического отчета, направленного ANVISA Министерством здравоохранения России. Кроме того, ранее российская сторона предоставила регулятору дополнительные данные, подтверждающие отсутствие реплицирующихся аденовирусных векторов (RCA)», — говорится в сообщении фонда.

В РФПИ неоднократно заявляли о безопасности вакцины «Спутник V». В фонде считают, что против препарата ведется «дезинформационная кампания» с целью «не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки».

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Егор Губернаторов
Спутник V Бразилия РФПИ
Материалы по теме
РФПИ отреагировал на задержку поставок «Cпутника V» в Аргентину
Политика
Производитель «Спутника V» пообещал устранить задержку поставок за рубеж
Политика
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter