Пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину
Большинству россиян пандемия коронавирусной инфекции и карантинные ограничения не смогли испортить летний отпуск, их планы никак не изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис SuperJob (есть у РБК).
Ответы на вопрос «Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?» распределились следующим образом:
- Да, положительно — 1%
- Да, отрицательно — 22%
- Нет — 63%
- Не знаю — 14%
Причем эти цифры существенно не изменяются в разных возрастных группах и в сегментах по уровню дохода.
Те, чей отпуск пострадал из-за пандемии, наиболее часто приводили следующие причины: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал», «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны», «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».