Пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Большинство участников опроса посчитали, что в их планы на отпуск пандемия вмешаться не смогла, а 1% ответили, что из-за карантина и ограничений провели отпуск лучше, чем планировали

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Большинству россиян пандемия коронавирусной инфекции и карантинные ограничения не смогли испортить летний отпуск, их планы никак не изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис SuperJob (есть у РБК).

Ответы на вопрос «Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?» распределились следующим образом:

Да, положительно — 1%

Да, отрицательно — 22%

Нет — 63%

Не знаю — 14%

Причем эти цифры существенно не изменяются в разных возрастных группах и в сегментах по уровню дохода.

Те, чей отпуск пострадал из-за пандемии, наиболее часто приводили следующие причины: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал», «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны», «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».