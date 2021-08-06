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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Большинство участников опроса посчитали, что в их планы на отпуск пандемия вмешаться не смогла, а 1% ответили, что из-за карантина и ограничений провели отпуск лучше, чем планировали
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Большинству россиян пандемия коронавирусной инфекции и карантинные ограничения не смогли испортить летний отпуск, их планы никак не изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис SuperJob (есть у РБК).

Ответы на вопрос «Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?» распределились следующим образом:

  • Да, положительно — 1%
  • Да, отрицательно — 22%
  • Нет — 63%
  • Не знаю — 14%

Причем эти цифры существенно не изменяются в разных возрастных группах и в сегментах по уровню дохода.

Те, чей отпуск пострадал из-за пандемии, наиболее часто приводили следующие причины: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал», «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны», «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».

Те, кому пандемия улучшила отпуск, отметили следующие мотивы: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».

Опрос проходил с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 респондентов.

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Две трети россиян исключили планы уехать в отпуск летом
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Ранее РБК подсчитал, что на фоне закрытия для россиян большинства зарубежных курортов бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку. В мае—июне 2021 года гостиницы, санатории, кафе и рестораны Краснодарского края заработали 34,7 млрд руб., что на 34% больше, чем за тот же период 2019 года.

Больше всего рост интереса к курортам Кубани отразился на обороте гостиниц: их оборот в мае—июне увеличился по сравнению с теми же месяцами 2019 года более чем в полтора раза, до 16,4 млрд руб. В 2020 году этот показатель за тот же период составил лишь 1,2 млрд руб., что обусловлено действовавшим тогда локдауном — сезон в прошлом году фактически начался только в июле.

Однако уже в июле рост замедлился. С 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно только вакцинированным туристам или при условии вакцинации в течение трех дней после заселения. В результате туристы массово начали отменять бронирования на август, а также искать жилье в частном секторе. Некоторые переориентировались на Крым, Абхазию и Турцию. Из-за ограничений, по предварительным оценкам, в августе в Сочи, Анапу, Геленджик и на другие курорты Краснодарского края не приедут около 3 млн отдыхающих.

В мае 66% респондентов опроса, который провел аналитический центр НАФИ, заявили, что летом 2021 года не планируют уезжать в отпуск за пределы региона.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
пандемия Опрос Исследование отпуск
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