В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев в столице остается стабильным на протяжении трех последних недель

За последние сутки в Москве умерли 12 человек, у которых был положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Там указали, что у всех умерших была подтвержденная пневмония.

Всего в Москве с начала пандемии умерли 4546 человек.

Число летальных случаев в столице остается стабильным на протяжении последних трех недель. Оно варьируется от 10 до 14.

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве также остается стабильным. Оно уже три недели колеблется в диапазоне 600-700. За последние сутки в столице обнаружили 684 инфицированных коронавирусной инфекцией.