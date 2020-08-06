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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев в столице остается стабильным на протяжении трех последних недель

За последние сутки в Москве умерли 12 человек, у которых был положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Там указали, что у всех умерших была подтвержденная пневмония.

Всего в Москве с начала пандемии умерли 4546 человек.

Число летальных случаев в столице остается стабильным на протяжении последних трех недель. Оно варьируется от 10 до 14.

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве также остается стабильным. Оно уже три недели колеблется в диапазоне 600-700. За последние сутки в столице обнаружили 684 инфицированных коронавирусной инфекцией.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 августа заявил, что ограничения, введенные в столице из-за эпидемии COVID-19, могут сохраняться еще на протяжении нескольких месяцев. По его словам, меры безопасности и санитарные правила никто не отменял, и «они необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы».

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Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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