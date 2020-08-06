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Собственник помещений с офисами ОНК заявила о рейдерском захвате

ОНК заявила о захвате здания, где находится ее офис, накануне вечером. Руководитель двух фирм, офисы которых расположены в этом же здании, подтвердила РБК эту информацию. Заблокировавшие вход отказались представиться, уточнила она
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Генеральный директор ООО «Капитель» и управляющая ООО «Транскапитал» Надежда Рожкова сообщила РБК о рейдерском захвате здания, где находятся офисы этих компаний, а также офис столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Мы предполагаем, что это рейдерский захват. Наше здание и нашу землю захватили неизвестные люди. Мы не можем исполнять свои обязательства перед арендаторами, попасть в свои помещения, забрать наши личные вещи и вещи организации. Мы связаны по рукам и ногам, потому что нас не пускают на территорию», — заявила она.

По словам Рожковой, неизвестные лица, заблокировавшие вход в здание в Крапивенском переулке, «не говорят, кто они и от кого они». «Говорят, что есть какой-то договор аренды с нами, но мы никакой договор аренды, кроме как с организацией (ОНК. — РБК), не подписывали. Раньше подобных прецедентов не было», — отметила она.

В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

О попытке захвата офиса в ОНК сообщили вечером 5 августа. Секретарь комиссии Алексей Мельников заявил, что здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представляются новыми арендаторами. Владелец здания, по словам Мельникова, отрицал наличие нового договора аренды. Вызванная на место полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, сочтя ее гражданско-правовым спором. По информации «Интерфакса», захватившие здание люди представились волонтерами и говорят, что являются новыми арендаторами.

В разговоре с РБК Мельников заявил, что все разошлись около 05:00 мск. «Товарищи, так называемые волонтеры, остались в здании, где мы арендуем несколько помещений. Сотрудники полиции стояли между нами всеми и ничего не делали», — рассказал он.

Секретарь комиссии уточнил, что руководство ОНК планировало встретиться в 13:00 мск. «Наш человек съездил туда (к зданию), посмотрел, что там ничего не изменилось. Мы сейчас сами соберемся и будем решать, что дальше делать», — добавил Мельников.

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«Волонтеры говорят, что у них есть договор аренды с собственником, а мы с собственником стояли на улице. Ни волонтеры, ни полиция нас не запускали», — заключил он.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что не владеют информацией.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: ОНК, рейдерский захват
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