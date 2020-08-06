В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

По словам секретаря комиссии Алексея Мельникова, здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представляются новыми арендаторами. Владелец здания отрицает наличие нового договра аренды

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Неизвестные захватили здание в Москве, где расположен офис столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, передает ТАСС.

По его словам, неизвестные лица заблокировали вход в здание в Крапивенском переулке и не пускают в него представителей ОНК. «Часть ее членов сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь», — рассказал Мельников.

Он добавил, что в офисе ОНК хранятся обращения граждан. Вызванная на место полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, сочтя ее гражданско-правовым спором. Мельников заявил, что неизвестные утверждают, что имеют правоустанавливающие документы на здание, однако «ситуация похожа на попытку рейдерского захвата».

Как сообщает «Интерфакс», захватившие здание люди представились волонтерами и говорят, что являются новыми арендаторами. «С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось», — сказал Мельников (цитата по «Интерфакс»).

Он отметил, что в ближайшее время обратиться за защитой в столичную прокуратуру.