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В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

По словам секретаря комиссии Алексея Мельникова, здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представляются новыми арендаторами. Владелец здания отрицает наличие нового договра аренды
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Неизвестные захватили здание в Москве, где расположен офис столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, передает ТАСС.

По его словам, неизвестные лица заблокировали вход в здание в Крапивенском переулке и не пускают в него представителей ОНК. «Часть ее членов сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь», — рассказал Мельников.

Он добавил, что в офисе ОНК хранятся обращения граждан. Вызванная на место полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, сочтя ее гражданско-правовым спором. Мельников заявил, что неизвестные утверждают, что имеют правоустанавливающие документы на здание, однако «ситуация похожа на попытку рейдерского захвата».

Как сообщает «Интерфакс», захватившие здание люди представились волонтерами и говорят, что являются новыми арендаторами. «С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось», — сказал Мельников (цитата по «Интерфакс»).

Он отметил, что в ближайшее время обратиться за защитой в столичную прокуратуру.

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По информации «РЕН ТВ», Мельников сообщил о смене замков на дверях в здании. Кроме того, появилось объявление от ранее охранявшего здание ЧОПа. «Средь бела дня в центре города Москвы захватить, так скажем, объект — достаточно ситуация неоднозначная. Я на своей памяти такого не помню, такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е», — сказал Мельников.

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Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) — правозащитная организация, которая занимается обеспечением прав заключенных в местах принудительного содержания: в отделах полиции, СИЗО, спецприемниках, исправительных колониях и тюрьмах.

Автор: Михаил Котляр
Теги: ОНК, Москва, захват
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