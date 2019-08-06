В Красноярском крае перестал выходить на связь частный самолет

На борту маленького частного самолета пилот, а также один или два пассажира, сообщили в МЧС. На его поиски вылетели спасатели

Вертолет Ми-8 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Красноярском крае пропала связь с небольшим частным самолетом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Маленький частный самолет не выходит на связь. Там может быть один или два пассажира на борту», — сказали в ведомстве.

На поиски пропавшего самолета МЧС направило вертолет Ми-8 со спасателями, добавил собеседник РБК.

Ранее о том, что частный самолет, следовавший в направлении Усть-Тареи (полуостров Таймыр), не вышел в установленное время на связь, сообщил источник «Интерфакса». «Должен был выйти на связь через 400 км от базового аэродрома в 13:00 мск, однако связи нет до сих пор», — сказал собеседник агентства.

В начале июня в Киевской области пропал самолет Ан-2, принадлежавший аэроклубу «Чайка», с тремя людьми на борту. Позднее стало известно, что он совершил аварийную посадку на воду, три члена экипажа были спасены экстренными службами.