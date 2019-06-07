В Киевской области пропал самолет с тремя пассажирами

В Киевской области пропал самолет с тремя пассажирами

Самолет, на борту которого находились три человека, пропал под Киевом. Об этом УНН заявила руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по ЧС Виктория Рубан.

«Самолет принадлежит аэроклубу «Чайка», все остальные обстоятельства выясняются», — уточнила она.

По данным издания, самолет мог разбиться в районе 19-го километра Житомирского шоссе возле спортивной базы «Святошин». Эта информация проверяется.

В конце мая в Ровенской области Украины во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате погибли четыре человека, включая командира авиационной бригады, базирующейся во Львовской области.