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Минтранс сообщил об утечке аммиака на танкере в Усть-Луге

Минтранс: утечка аммиака произошла на танкере в порту Усть-Луга в Ленобласти
В Ленобласти произошла «незначительная» утечка жидкого аммиака, сообщило министерство транспорта. Причины произошедшего выясняются, не исключено внешнее воздействие, пишет «78».
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла утечка жидкого аммиака. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В министерстве утечку назвали «незначительной». Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Ликвидацией последствий занимаются аварийные службы терминала, планируется осмотр судна водолазами. Кроме того, были приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам силы «Морспасслужбы».

РБК обратился за комментарием в МЧС Ленинградской области, в пресс-службу межрегионального следственного управления на транспорте СК России, а также направил запрос в офис Усть-Луга — морской торговый порт.

По инциденту в ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание под руководством главы ведомства Романа Старовойта. В министерстве заявили, что ситуация находится на контроле.

78.ru ранее сообщил, что в порту Усть-Луга на одном из танкеров произошла разгерметизация и что в качестве возможной причины не исключено «внешнее воздействие». В результате происшествия в залив разлилось топливо, однако сейчас утечка уже устранена.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что угрозы людям и окружающей среде в результате утечки аммиака нет. Экологические показатели находятся в пределах допустимой концентрации.

Глава региона добавил, что локализовать утечку и собрать аммиак помогли дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса, которые устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере.

Ранее в июне на реке Енисей произошло несколько аварий, связанных с разливом дизельного топлива. В одном случае из пробитого теплохода в реку попало 30 т дизтоплива, нефтяное пятно распространилось более чем на 7 км по берегу. В трех районах края был введен режим ЧС.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Яна Баширова Яна Баширова
Минтранс Ленинградская область утечка химикатов аммиак
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