Минтранс сообщил об утечке аммиака на танкере в Усть-Луге
В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла утечка жидкого аммиака. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
В министерстве утечку назвали «незначительной». Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Ликвидацией последствий занимаются аварийные службы терминала, планируется осмотр судна водолазами. Кроме того, были приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам силы «Морспасслужбы».
РБК обратился за комментарием в МЧС Ленинградской области, в пресс-службу межрегионального следственного управления на транспорте СК России, а также направил запрос в офис Усть-Луга — морской торговый порт.
По инциденту в ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание под руководством главы ведомства Романа Старовойта. В министерстве заявили, что ситуация находится на контроле.
78.ru ранее сообщил, что в порту Усть-Луга на одном из танкеров произошла разгерметизация и что в качестве возможной причины не исключено «внешнее воздействие». В результате происшествия в залив разлилось топливо, однако сейчас утечка уже устранена.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что угрозы людям и окружающей среде в результате утечки аммиака нет. Экологические показатели находятся в пределах допустимой концентрации.
Глава региона добавил, что локализовать утечку и собрать аммиак помогли дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса, которые устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере.
Ранее в июне на реке Енисей произошло несколько аварий, связанных с разливом дизельного топлива. В одном случае из пробитого теплохода в реку попало 30 т дизтоплива, нефтяное пятно распространилось более чем на 7 км по берегу. В трех районах края был введен режим ЧС.
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