Синоптик спрогнозировал рекордную жару с «ялтинскими ночами» в Москве

В первые дни следующей недели в Москве и области температура превысит 30 градусов, ожидаются ливни, а самыми жаркими станут четверг и пятница, сообщил специалист «Фобоса». К выходным «посвежеет» до плюс 28

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В начале следующей недели в Москве и области ожидается около 30 градусов жары. Во вторник, 8 июля, местами могут пройти залповые ливни, а в ночь на среду — гроза, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем 9 июля температура в столичном регионе может вырасти до плюс 30–33 градусов, приблизившись к рекорду 122-летней давности (в 1903 году было зафиксировано плюс 33,5 градуса).

Самыми знойными днями станут 10–11 июля, предупредил Тишковец. «Ночи ожидаются «ялтинские» — плюс 19–22, а в разгар дня термометры покажут плюс 32–35», — написал он. Специалист отметил, что это на 10–12 градусов выше нормы в середине лета и больше похоже на резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь.

В четверг в Москве может быть побит температурный рекорд 1996 года: в том году 10 июля в столице зафиксировали +33,4.

В выходные температура немного снизится, в воскресенье, 13 июля, «посвежеет» до плюс 25–28, сообщил специалист «Фобоса». К середине месяца погода вернется к климатической норме, добавил он.

О «всплесках жаркой погоды» предупреждал также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отмечая, что они прогнозируются не только в Москве, но и везде в центре европейской части России. По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.

На севере европейской части России, в частности в Санкт-Петербурге, жара не прогнозируется, сообщил Вильфанд ТАСС.