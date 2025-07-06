Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10
В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.
Ранее региональное управление МЧС сообщало о восьми пострадавших. Всего на борту находились 11 человек — десять парашютистов и один член экипажа.
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