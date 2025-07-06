Шесть человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, предварительно, пострадали шесть человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, легкомоторный самолет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) приземлился в районе СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.

Жертв, по сведениям МЧС, нет.

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