Шесть человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, предварительно, пострадали шесть человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, легкомоторный самолет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) приземлился в районе СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
Жертв, по сведениям МЧС, нет.
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