В США по экс-гитаристу Осборна открыли стрельбу на прогулке с собакой
Джейк И Ли, бывший гитарист группы Оззи Осборна, получил несколько огнестрельных ранений в результате нападения в Лас-Вегасе, об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции и представителей музыканта.
Инцидент произошел «рано утром» во вторник, 15 октября, около 2:40 по местному времени. В это время примерно в 16 км к югу от города Лас-Вегас-Стрип Ли выгуливал свою собаку.
Раненого гитариста доставили в больницу. По словам представителя Ли, врачи ожидают, что музыкант «полностью поправится».
Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет расследование.
Джейку И Ли 67 лет. В группе Осборна он играл с 1982 по 1987 год. Он принимал участие в создании альбома Bark at the Moon 1983 года. Позже Ли играл в метал-группе Badlands.
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