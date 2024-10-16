В США по экс-гитаристу Осборна открыли стрельбу на прогулке с собакой

Джейк И Ли (Фото: Nick Soveiko / Wikipedia)

Джейк И Ли, бывший гитарист группы Оззи Осборна, получил несколько огнестрельных ранений в результате нападения в Лас-Вегасе, об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции и представителей музыканта.

Инцидент произошел «рано утром» во вторник, 15 октября, около 2:40 по местному времени. В это время примерно в 16 км к югу от города Лас-Вегас-Стрип Ли выгуливал свою собаку.

Раненого гитариста доставили в больницу. По словам представителя Ли, врачи ожидают, что музыкант «полностью поправится».

Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет расследование.

Джейку И Ли 67 лет. В группе Осборна он играл с 1982 по 1987 год. Он принимал участие в создании альбома Bark at the Moon 1983 года. Позже Ли играл в метал-группе Badlands.