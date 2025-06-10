Росавиация квалифицировала посадку Ан-2 в Якутии как аварию
Росавиация классифицировала происшествие с самолетом Ан-2 авиакомпании «МиАн» в Якутии как аварию, сообщил официальный представитель агентства Артем Кореняко.
Самолет Ан-2 вылетел на авиамониторинг лесных пожаров на востоке региона утром 10 июня в 11:05 (5:05 мск). Спустя полтора часа, в 12:30 (6:30 мск), связь с ним пропала, на борту сработал аварийный маяк. Позже самолет нашли, все находившиеся на борту живы.
Как сообщила Росавиация, самолет совершил вынужденную посадку в Томпонском улусе (районе) Якутии. На борту находились три человека: два пилота и специалист-наблюдатель. Они были доставлены на вертолете Ми-8 «Полярных авиалиний» с места посадки самолета в поселок Теплый Ключ.
Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием межтерриториального управления Росавиации в Саха (Якутии).
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