₽50 тыс. до «нормальной» жизни: что россияне рассказали о желаемом доходе

Средний месячный доход, необходимый россиянам для «нормальной» жизни, осенью 2024 года составил ₽81 тыс. За год показатель вырос на 14%. Вне зависимости от уровня жизни доход респондентов примерно на ₽50 тыс. ниже «нормального»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средний размер дохода, достаточного для «нормальной» жизни, составил ₽81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (₽70,8 тыс.), сообщается в очередном выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ. Опрос проводился осенью 2024 года, респонденты отвечали на вопрос «Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье как ваша в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?»

Треть респондентов сочли «нормальным» месячный доход от ₽30 тыс. до ₽50 тыс., четверть — от ₽70 тыс. до ₽100 тыс. Только 14% готовы тратить меньше ₽30 тыс. в месяц, для 6% населения приемлемый уровень жизни начинается от ₽150 тыс.

Представления о «нормальном» доходе сильнее всего за последний год выросли у жителей Уральского и Южного федеральных округов (на 28-29%), у семей с детьми (на 25%) и у обеспеченных домохозяйств, члены которых могут без затруднений позволить покупку автомобиля или бытовой техники (на 24–26%).