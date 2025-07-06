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Инфографика РБК ,  
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₽50 тыс. до «нормальной» жизни: что россияне рассказали о желаемом доходе

71% россиян назвали «нормальным» доход в диапазоне от 30 до 100 тыс. руб.
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Инфографика РБК
Средний месячный доход, необходимый россиянам для «нормальной» жизни, осенью 2024 года составил ₽81 тыс. За год показатель вырос на 14%. Вне зависимости от уровня жизни доход респондентов примерно на ₽50 тыс. ниже «нормального»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средний размер дохода, достаточного для «нормальной» жизни, составил ₽81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (₽70,8 тыс.), сообщается в очередном выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ. Опрос проводился осенью 2024 года, респонденты отвечали на вопрос «Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье как ваша в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?»

Треть респондентов сочли «нормальным» месячный доход от ₽30 тыс. до ₽50 тыс., четверть — от ₽70 тыс. до ₽100 тыс. Только 14% готовы тратить меньше ₽30 тыс. в месяц, для 6% населения приемлемый уровень жизни начинается от ₽150 тыс.

Представления о «нормальном» доходе сильнее всего за последний год выросли у жителей Уральского и Южного федеральных округов (на 28-29%), у семей с детьми (на 25%) и у обеспеченных домохозяйств, члены которых могут без затруднений позволить покупку автомобиля или бытовой техники (на 24–26%).

Россияне назвали доход для «нормальной жизни»
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