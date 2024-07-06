Мэр Алушты предупредила о возможном отключении газа в городе из-за пожара

Из-за пожара на газораспределителе возле Алушты в городе 7 июля могут полностью или частично отключить газоснабжение, заявила мэр Огнева. По ее словам, пострадавших нет. Власти Крыма заявили, что авария носит технический характер

В Алуште из-за пожара на газопроводе завтра, 7 июля, возможно полное или частичное отключение газа, заявила мэр города Галина Огнева в телеграм-канале.

«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе.

В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — написала она.

Сообщение о возгорании газораспределителя возле села Виноградное поступило в 21:42, уточнило управление МЧС по Крыму. Туда выехали сотрудники МЧС, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства. В ликвидации пожара участвуют 34 человека и 11 единиц техники. Аэромобильная группировка приведена в готовность, сообщили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают версию о диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что причиной возгорания стала авария на сетях. В телеграм-канале он уточнил, что восстановительные работы начнутся после выгорания газа в трубах.

Огнева уточнила ТАСС, что пострадавших в результате пожара нет. «Опасности для домов нет. Инцидент на магистральном газопроводе, а не на той сети, которая отводится к домам», — добавила она.