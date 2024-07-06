На газораспределителе близ Алушты произошел пожар
В селе Виноградное близ Алушты произошел пожар на газораспределителе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Возгорание началось вечером около 21:40 по местному времени (совпадает с мск). Пожар тушат более 30 человек и 11 единиц техники, к операции готовы подключить авиацию, сообщили в ведомстве.
Советник главы республики Олег Крючков назвал причиной пожара аварию на газопроводе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил «Известиям», что она носит технический характер. Власти исключают версию о диверсии, сказал он.
По словам главы Крыма, спасатели ожидают полного выгорания остатков газа в течение часа, ночью планируется начать восстановительные работы.
Мэр Алушты Галина Огнева предупредила жителей, что в воскресенье 7 июля в городе могут полностью или частично отключить газоснабжение.
«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе.
В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — написала она.
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