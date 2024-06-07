Минтруд рассмотрит предложение объявить 31 декабря выходным днем

Минтруд при формировании производственного календаря на 2025 год обсудит предложение объявить 31 декабря официальным выходным днем, сообщил ТАСС глава ведомства Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем», — сказал он.

По словам главы ведомства, на это существует большой запрос со стороны общества.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее рассказал в интервью «Российской газете», что депутаты прорабатывают окончательное закрепление за 31 декабря статуса выходного.

Депутат пояснил, что предлагает перенести выходной с 8 января, которое сейчас является нерабочим, а не добавить новый.

В 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В случае закрепления за ним статуса выходного россияне будут отдыхать девять дней с учетом 8 января и восемь — в случае переноса.

Инициатива об объявлении 31 декабря официальным выходным днем обсуждается не первый год. Нилов выступал с аналогичным предложением несколько лет назад — в 2020 году.Сейчас, по словам депутата, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

В Кремле поясняли, что российские регионы вправе сами решать, давать ли жителям 31 декабря дополнительный выходной. Официально он остается рабочим, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.