Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Азе Лихитченко было 86 лет. Народная артистка РСФСР окончила Школу-студию МХАТ и сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение, где проработала до начала 1990-х

Ведущие информационной программы «Время» Игорь Кириллов и Аза Лихитченко, Москва, 1986 г. (Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости)

В возрасте 86 лет умерла народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Аза Лихитченко, сообщили в эфире «Первого канала». При этом причину смерти не уточнили.

Лихитченко в 1960-х начала работать на Гостелерадио СССР, была диктором Центрального телевидения, затем стала одной из первых ведущих информационной программы «Время»; работала диктором до 1993 года.

Аза Лихитченко родилась в 1937 году в Москве, в 1959-м окончила Школу-студию МХАТ. Ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий и Валентин Никулин.

По окончании учебы Лихитченко приняли в Севастопольский русский драматический театр. Она сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение.