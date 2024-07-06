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Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Азе Лихитченко было 86 лет. Народная артистка РСФСР окончила Школу-студию МХАТ и сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение, где проработала до начала 1990-х
Ведущие информационной программы &laquo;Время&raquo; Игорь Кириллов и Аза Лихитченко, Москва,&nbsp;1986 г.
Ведущие информационной программы «Время» Игорь Кириллов и Аза Лихитченко, Москва, 1986 г. (Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости)

В возрасте 86 лет умерла народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Аза Лихитченко, сообщили в эфире «Первого канала». При этом причину смерти не уточнили.

Лихитченко в 1960-х начала работать на Гостелерадио СССР, была диктором Центрального телевидения, затем стала одной из первых ведущих информационной программы «Время»; работала диктором до 1993 года.

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Светлана Моргунова в 1966 году

Аза Лихитченко родилась в 1937 году в Москве, в 1959-м окончила Школу-студию МХАТ. Ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий и Валентин Никулин.

По окончании учебы Лихитченко приняли в Севастопольский русский драматический театр. Она сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение.

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диктор телеведущая некролог
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