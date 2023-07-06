Rustavi 2 сообщил о возможном отравлении местоблюстителя патриарха Грузии
Местоблюститель патриаршего престола Грузии, епископ Шио (Элизбар Муджири) мог быть отравлен. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2. В течение последнего месяца он чувствовал себя неважно — особенно тяжелым было его состояние неделю назад.
Есть «достоверная информация» о том, что в результате проведенных исследований в анализах владыки было обнаружено несколько «подозрительных веществ», передает телеканал. По данным Rustavi 2, патриархат Грузии подозревает, что епископ был «поэтапно отравлен».
В патриархии эту информацию не подтвердили и не опровергли. О текущем состоянии здоровья и местонахождении епископа Шио не сообщается.
Накануне оппозиционный телеканал Mtavari со ссылкой на источники сообщил, что местоблюститель патриаршего престола Грузии мог быть отравлен неделю назад. Несколько епископов в беседе с телеканалом подтвердили, что слышали о попытке отравить владыку.
Грузинский богослов Леван Татурашвили рассказал, что в крови владыки Шио якобы обнаружили мышьяк, передает Mtavari. По его мнению, епископа могли отравить в кафедральном соборе Грузинского патриархата для того, чтобы сместить его с поста.
По данным телеканала TV Pirveli, местом отравления мог быть кафедральный собор Самеба в Тбилиси. Источник телеканала сообщил, что епископа отправили за границу на лечение.
Руководитель службы по связям с общественностью Грузинской патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе должен выступить с заявлением.
Священный Синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. Он проводил литургии вместо патриарха Илии Второго.
Врач патриарха Цисана Шартава сообщила, что состояние здоровья патриарха Илии Второго оценивается как «хорошее».