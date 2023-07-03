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Король зулусов попал в больницу с подозрением на отравление

Короля зулусов госпитализировали с подозрением на отравление

Король зулусов Мисузулу Звелитини попал в больницу с симптомами отравления, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на главу администрации королевской семьи принца Мангосуту Бутелези.

Перед госпитализацией Звелитини внезапно умер его советник, у которого также были симптомы отравления. Король обратился за медицинской помощью в больницу государства Эсватини, поскольку ему не хотелось обращаться за лечением в Южной Африке, где он живет, рассказал Бутелези. По его словам, родители короля лечились в ЮАР и впоследствии умерли.

Как пишет «Би-би-си», Мисудзулу вступил на престол раньше, чем ожидалось, и оказался в центре дворцовых интриг. Его отец, Гудвилл Звелитини, был самым долго правящим королем зулусов — он правил более 50 лет. Он умер в 2021 году из-за осложнений, связанных с диабетом. У Гудвилла было более 20 детей от нескольких жен.

После его смерти мать Мисудзулу, королева Мантфомби Дламини-Зулу, стала регентом, но она умерла месяц спустя. «Би-би-си» отмечает, что она была сестрой короля Свазиленда Мсвати III — единственного абсолютного монарха в Африке.

Зулусы — самый многочисленный народ ЮАР, к нему относят себя почти 11 млн человек. Небольшие группы зулусов проживают также в Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбии и Мозамбике.В ЮАР король зулусов политически подчинен властям страны.

Теги
ЮАР госпитализация отравление
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