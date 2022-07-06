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В Пятигорске 11 полицейских задержали по подозрению в вымогательстве

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Сотрудники управлений ФСБ и МВД Ставропольского края задержали 11 полицейских по подозрению в вымогательстве и получении взяток от лиц, хранивших и употреблявших наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Предварительно установлено, что указанные должностные лица вымогали и получали денежные средства от лиц, осуществляющих хранение и употребление запрещенных веществ», — сказано в сообщении.

О задержании 11 полицейских сообщали источники ТАСС и «Интерфакса». Собеседник ТАСС рассказал, что «сотрудники ловили людей, которые через интернет искали закладки: человек поднимал закладку, они его задерживали и за непривлечение к ответственности вымогали деньги». По его словам, полицейские могли использовать несколько схем.

Портал «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что против полицейских завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки с вымогательством). Эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. По делу проходят командир батальона патрульно-постовой службы Николай Дмитриенко, которого правоохранители считают организатором схемы, а также его заместитель, оперуполномоченный, семь инспекторов и один водитель.

В МВД уточнили, что если вина полицейских подтвердится, то их уволят со службы и накажут в соответствии с законом. Руководителей этих сотрудников также привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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Фото:СК РФ

В Telegram-канале судов Ставропольского края говорится, что Ессентукский городской суд арестовал двоих фигурантов дела, в том числе командира и заместителя взвода № 1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции отделения МВД России по Пятигорску, до 4 сентября. Им вменяют семь эпизодов по статье о взятке с вымогательством группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК), а также совершение кражи в составе организованной группы (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК). По последней статье грозит до десяти лет лишения свободы.

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