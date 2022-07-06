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Власти Москвы решили снизить скорость движения по центральным улицам

Двигаться по Тверской и Пятницкой улицам, а также по Большой Ордынке можно будет со скоростью до 50 км/ч, а по Рождественке, Солянке и набережным — со скоростью 30 км/ч
Автомобили на Тверской улице
Автомобили на Тверской улице (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Разрешенную скорость движения на Тверской и Пятницкой улицах, а также Солянке и набережных в центре Москвы уменьшат до 30 и 50 км/ч, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Скорость хотят уменьшить и на других улицах — Большой Ордынке и Рождественке. Водителей обяжут ездить медленнее по Гончарной и Котельнической набережным

Двигаться по Тверской и Пятницкой улицам, а также по Большой Ордынке можно будет со скоростью до 50 км/ч, а по Рождественке, Солянке и набережным — со скоростью 30 км/ч.

«[Ограничения] вступят в силу в ближайшее время. Сейчас устанавливают дорожные знаки», — уточнили в пресс-службе.

Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В ЦОДД заявили «РИА Новости», что снижение скорости не усугубит ситуацию с пробками, так как в дневное время скорость движения машин в центре города не превышает 30–40 км/ч. При этом нововведение позволит сделать перемещение по городу более безопасным. «По центру города гуляют наши дети, мамы с колясками, сюда приезжают туристы. Ездят велосипедисты и пользователи самокатов. <...> Здесь много культурных объектов, где скапливаются люди. <...> Высокая скорость здесь не нужна», — добавили в ЦОДД.

Глава ГИБДД Михаил Черников, неоднократно выступавший за повышение скоростного порога, в конце июня говорил, что Госавтоинспекция хочет увеличить максимальную скорость на тех дорогах, где позволяют условия, со 130 до 150 км/час.

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Теги
Татьяна Зыкина, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
максимальная скорость движения Москва ЦОДД
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