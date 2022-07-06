«Аэрофлот» возобновит полеты в Бодрум и Даламан из Москвы

Бодрум, Турция (Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images)

«Аэрофлот» возобновит полеты на турецкие курорты Бодрум и Даламан из Москвы 15 и 17 июля, говорится в сообщении на сайте компании.

Рейсы в Бодрум и в обратном направлении будут летать каждый день из московского аэропорта Шереметьево. Борт будет вылетать из Москвы в 10:10 по местному времени (рейс SU 2120) и прибывать в Бодрум к 16:00 (совпадает с мск). Вылет обратного рейса (SU 2121) запланирован на 17:10, он будет прибывать в Москву в 22:35.

Самолеты, направляющиеся в Даламан, будут летать из Москвы трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Рейс SU 2122 в сторону турецкого курорта будет отправляться в 18:35 по московскому времени, а прибывать — в 0:20. Вылет в обратном направлении запланирован на 1:30, а прилет — на 7:00 (рейс SU2123).

Полеты по обоим направлениям будет обслуживать терминал C столичного аэропорта. Пассажиров будут переправлять на бортах Airbus A320.

«Аэрофлот», как и другие российские авиакомпании, приостановил отправку рейсов по большинству международных направлений по рекомендации Росавиации 8 марта. Это произошло после ввода санкций ЕС против российского транспортного сектора. Ограничения подразумевают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. По этой причине российские авиакомпании обязаны были вернуть самолеты лизингодателям. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не использовать для полетов за рубеж находящиеся в лизинге самолеты. В марте их разрешили регистрировать в стране для использования на внутренних рейсах.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет рейсы из Шереметьево в турецкие города Стамбул и Анталья. В Даламан и Бодрум можно улететь из Сочи.